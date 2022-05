Estudo aponta que será 'comum' contrair Covid até três vezes ao ano

Contrair Covid, duas ou até três vezes ao ano pode se tornar « comum » em pessoas que não se vacinaram e continuam expostas à variante ômicron. Reinfecções eram eventos raros nas ondas causadas pelas variantes beta e delta.

No entanto, pesquisadores publicaram na revista Science um estudo que aponta que com o aparecimento da ômicron, casos com até três reinfecções foram identificados em intervalos de três meses.

Os dados evidenciam que não há imunidade duradoura na Covid, já que as vacinas que temos hoje nos protegem contra casos graves da Covid, mas não contra infecção pelo coronavírus

A aposta dos pesquisadores é o desenvolvimento da vacina nasal por atuar exatamente no local de entrada do vírus no corpo, o nariz. Várias vacinas nasais estão sendo estudadas e podem ajudar a promover a "imunidade esterilizante"