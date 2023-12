Ceia saudável: quais alimentos fazem bem ao coração?

Quando o final de ano chega, é comum que as pessoas comecem a pensar nas resoluções do próximos 365 dias, e cuidar da saúde sempre é uma meta incluída nessas listas. Para ajudar com essa realização, a gerente de Nutrição do Hcor, Juliana Guedes Simões, listou alguns alimentos que fazem bem ao coração e deu dicas de como prepará-los para ter uma ceia mais saudável.

Aperitivos: castanhas, nozes, amêndoas, damascos, figo seco e tâmara são alguns dos alimentos muito consumidos nesta época do ano. As oleaginosas são ótimas opções de petiscos, pois são fontes de gorduras boas, vitaminas e minerais. Todos esses nutrientes fazem parte de uma classificação de alimentos que protegem o coração, quando consumidos na quantidade ideal.

Pratos principais: saladas variadas são ótimas opções de entrada, pois são ricas em vitaminas, minerais e fibras. “Ao se alimentar de uma salada de folhas e frutas típicas, é possível sentir sensação de saciedade, evitando exageros durante a noite. A farofa também pode ser uma dica saudável, desde que você escolha ingredientes menos gordurosos. Substitua linguiça, bacon e óleo por frutas ou sementes oleaginosas, caso não tenham sido usadas como aperitivos”, sugere a nutricionista.

Com relação às carnes para a ceia, as melhores são peru, tender e lombo. Diferentemente das carnes vermelhas comuns, estas apresentam um teor de gordura menor, que é bom para o coração. Entretanto, são mais carregadas no sódio, que pode causar hipertensão e outros problemas cardiovasculares no longo prazo. “É importante retirar o excesso de gordura da assadeira e a pele das carnes, pois aumentam o colesterol ruim (LDL) e podem causar o entupimento de artérias, desencadeando acidente vascular cerebral (AVC), por exemplo”.

Sobremesas: para quem pretende olhar mais para o coração, as frutas frescas (ameixa, pêssego, lichia, cerejas, melão, figo) e as saladas de frutas ou sobremesas que contém frutas são as melhores opções. No geral, esses alimentos oferecem menos calorias que os doces e diversos nutrientes para o nosso corpo. Além disso, apresentam vários benefícios para o organismo como um todo, desde a regulação do funcionamento intestinal até o auxílio na redução do colesterol sanguíneo.

Bebidas: os vinhos tintos são uma excelente opção, desde que consumidos com moderação. “Por ser feito à base de uva, o vinho possui uma elevada quantidade de antioxidantes e auxilia na redução dos níveis de LDL, que é o principal causador da aterosclerose. Além disso, reduz a agregação plaquetária no sangue, melhorando a função vascular”, afirma Juliana.

É importante ressaltar que, para a Organização Mundial da Saúde (OMS), o consumo moderado corresponde a uma dose para mulheres e duas doses para homens (90 ml de vinho tinto e 125 ml de vinho branco).

Outro alerta que a especialista dá é sobre a necessidade de se manter uma alimentação balanceada durante o ano inteiro, pois, quando rica em nutrientes, pode retardar o aparecimento de diversas doenças.