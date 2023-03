Tarcísio é visto como desequilibrado em posts de direita após 'martelada', diz análise

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A reação à martelada entusiasmada do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) no leilão do trecho norte do Rodoanel não é muito simpática a ele, segundo dados coletados por Pedro Barciela, especialista em monitoramento e análise de redes.

O tom negativo prepondera em mais da metade (54%) das respostas aos cinco tuítes ligados ao bolsonarismo que mais exploraram esse tema de maneira positiva. Destacam-se, entre os posts críticos ao ex-ministro de Jair Bolsonaro (PL), termos como "desequilibrado" e "desequilíbrio".

As mensagens positivas somam 42% das menções e, de forma geral, parabenizam o governador de São Paulo, atacam a imprensa, dizem que há inveja envolvida e defendem o apetite de Tarcísio pela privatização. Um dos termos mais usados é "homem".

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, foi uma das homenageadas e palestrantes do prêmio Mulheres Exponenciais 2023, realizado no shopping JK Iguatemi, em São Paulo, na segunda-feira (20). A iniciativa é promovida pelo grupo Esfera Brasil e pela organização de impacto social Concecta. A professora da USP Lygia da Veiga Pereira e a presidente da startup Barkus, Bia Santos, estiveram lá.