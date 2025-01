Novo chefe da Secom decide tirar assessor de Lula da Secretaria de Imprensa

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Anunciado para a Secom (Secretaria de Comunicação) do governo Lula (PT), o publicitário Sidônio Palmeira demitiu, nesta quinta-feira (9), o secretário de Imprensa da Presidência, José Chrispiniano.

Ele assessorava Lula desde março de 2011, tendo trabalhado com o hoje presidente durante a tensa época da Operação Lava Jato, incluindo as caravanas marcadas pelo cerco a Lula nas visitas aos estados do Sul do país e o período da prisão em Curitiba.

Para seu lugar, será nomeado o jornalista Laércio Portela, que ocupou interinamente a Secom quando Paulo Pimenta (PT), então titular da pasta, assumiu um ministério dedicado à restruturação do Rio Grande do Sul após as enchentes de maio passado.

O próprio Sidônio ainda não foi nomeado para a Secom, o que deve ocorrer na próxima semana. Da mesma forma, a exoneração de Chrispiniano será oficializada nos próximos dias.

Nas conversas que antecederam a confirmação de seu nome, Sidônio obteve aval do presidente para remontagem da equipe de comunicação, incluindo esses secretários que mantêm relação pessoal com Lula e com a primeira-dama Janja da Silva.

Ligada a Janja, a secretária de Estratégias e Redes, Brunna Rosa, também deverá deixar o cargo, de acordo com a expectativa de aliados do presidente. Para seu lugar, deverá ser indicado um integrante da equipe de comunicação do prefeito do Recife, João Campos (PSB).

Apesar da lealdade ao presidente, integrantes do governo Lula e aliados vinham atribuindo a Chrispiniano a pecha de não gostar de jornalistas, recaindo sobre ele a responsabilidade por parcela das dificuldades de comunicação enfrentadas pelo governo.

Na terça-feira (7), Sidônio Palmeira disse que o governo precisa melhorar a comunicação digital, em sua primeira fala já como futuro ministro da pasta. A troca já vinha sendo discutida desde o ano passado, mas o martelo foi batido em reunião com Lula na manhã de terça.

"Tem uma observação também na parte digital, que as pessoas colocam, alguns dizem assim até que é analógico. Acho que a gente precisa evoluir nisso. Já é um início, mas precisa ter uma evolução", disse.

A área tem sido alvo de críticas desde o ano passado, inclusive do próprio presidente. No início de dezembro, ele criticou a Secom publicamente, sinalizando para a mudança confirmada nesta terça.