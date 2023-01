Ministra da Cultura convoca Iphan para discutir restauração de prédios e artes dos Três Poderes

A ministra da Cultura, Margareth Menezes, revelou, nesta segunda-feira (9), que já convocou uma reunião com técnicos do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) para avaliar os danos ao patrimônio público causados pelos vândalos que depredaram as sedes do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal (STF), neste domingo (8).

Nesta reunião com o Iphan, haverá discussão de como serão realizados os trabalhos de restauração de todo material de arte destruídos por bolsonaristas radicais.

A ministra ainda complementou que já tem um grupo de especialistas e restauradores para auxiliar neste processo.

“Convoquei para a tarde de hoje (9) uma reunião com Maurício Goulart e demais técnicos do Iphan e já contamos também com a colaboração de um grupo de especialistas e restauradores de arte de todo o país. É urgente avaliarmos os danos e começarmos a recuperação e restauro de todo patrimônio que foi brutal e absurdamente arrasado. Um quadro de Di Cavalcanti destruído a facadas revela tamanha ignorância e violência desses atos abomináveis. Brasília é patrimônio histórico material e imaterial do Brasil e vamos trabalhar unidos para a reconstrução de tudo que foi violado”, escreveu Menezes no Twitter.