Lula repete ataques a Bolsonaro em tour eleitoral no ABC paulista para impulsionar petistas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente Lula (PT) faz uma maratona eleitoral na noite desta sexta-feira (18) na região do ABC paulista para tentar impulsionar petistas no segundo turno da eleição.

Reduto do PT, o Grande ABC é uma região estratégica para o partido, mas impôs derrotas simbólicas a Lula no primeiro turno, a começar por São Bernardo do Campo, domicílio eleitoral do presidente. É chamado, inclusive, de "cinturão vermelho", por concentrar militância histórica de petistas.

Em Diadema, a apuração do primeiro turno refletiu o cenário de divisão política: Taka Yamauchi (MDB) obteve 47%, contra 45% do atual prefeito José de Fillippi Júnior (PT), que foi tesoureiro da campanha de Lula em 2006, voltou ao poder depois de 12 anos e agora tenta se reeleger.

Nesta sexta, Lula voltou a atacar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), cujos apoiadores endossam a candidatura do rival do PT na cidade.

"No Brasil, parece que não tinha governo. Tinha uma praga de gafanhoto que destruiu tudo o que a gente tinha feito. E todo mundo sabe que ele não governava, o Congresso Nacional tinha o orçamento", disse Lula, repetindo uma comparação que já havia feito em discursos eleitorais anteriores, como em Fortaleza.

Antes de ir ao ABC paulista, Lula esteve em São Paulo, onde lançou ação voltada ao empreendedorismo, em sintonia com propostas de Guilherme Boulos (PSOL), apoiado por ele na capital paulista.

Depois de Diadema, Lula foi para Mauá, também na região metropolitana de São Paulo, onde fará campanha para o prefeito Marcelo Oliveira (PT).

Em São Bernardo do Campo, cidade que foi o epicentro do movimento sindical liderado por Lula, o candidato do partido, Luiz Fernando Teixeira (PT), teve 23% dos votos, amargando o terceiro lugar.