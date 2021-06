Justiça do Rio condena Cesar Maia por improbidade em contratação de orquestra

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ex-prefeito e atual vereador do Rio de Janeiro Cesar Maia (DEM-RJ) foi condenado por improbidade administrativa em um processo sobre a contratação por R$ 1,2 milhão, em 2008, da Fundação Orquestra Sinfônica Brasileira para realizar concertos no projeto Cidade da Música

