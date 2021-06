CPI abre sessão para ouvir deputado Osmar Terra

Terra também é apontado como um dos integrantes do gabinete paralelo, centro de aconselhamento do presidente Jair Bolsonaro para temas ligados à pandemia, fora da estrutura do Ministério da Saúde.

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A CPI da Covid abriu a sessão desta terça-feira (22) para colher o depoimento do deputado federal Osmar Terra (MDB-RS). O parlamentar defende a tese da imunidade de rebanho e chegou a declarar que as mortes por Covid-19 não passariam de duas mil. O Brasil já ultrapassou a marca de 500 mil óbitos em decorrência da doença.

