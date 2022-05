Ex-secretária da Seped, Viviane Lima, é pré-candidata a deputada federal

Manaus/AM - A ex-secretária de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Seped), Viviane Lima, é pré-candidata a deputada federal pelo Movimento Democrático Brasileiro (MDB). O nome da ativista foi confirmado para o pleito no último fim de semana, após uma reunião com os pré-candidatos do partido.

Em entrevista ao Portal do Holanda, Viviane, que é mãe de duas meninas com microcefalia, contou que defende a causa das pessoas com deficiência há mais de 23 anos, e sua bandeira sempre será essa pauta.

"Todos os cidadão precisam de visibilidade, mas as pessoas com deficiência precisam de um olhar especial. O Amazonas tem mais de um milhão de pessoas com alguma deficiência, e por isso estou pré-candidata, para defender e garantir direitos para essas pessoas no âmbito federal", declarou Viviane.