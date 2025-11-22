   Compartilhe este texto
Esquerda comemora prisão de Bolsonaro: 'O chefe da tentativa do golpe está preso', diz Dirceu

Por Folha de São Paulo

22/11/2025 10h50 — em
Política



BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na madrugada deste sábado (22) foi comemorada por políticos de esquerda nas redes sociais, que afirmaram que ele pagará pela tentativa de aplicar um golpe de Estado e defenderam a ação policial como forma de evitar uma fuga.

O líder do PT na Câmara, deputado Lindbergh Farias (RJ), defendeu a prisão dizendo que, mesmo em prisão domiciliar, "Bolsonaro seguia atuando politicamente para tensionar o ambiente e pressionar instituições".

"A mobilização buscava criar clima de intimidação ao STF e à PF, reforçando o risco de desestabilização institucional e de interferência no andamento do processo, com a realização de aglomeração para impedir a prisão definitiva, inclusive com armas de fogo, além de indicar possível intenção de fuga", disse.

Bolsonaro foi preso preventivamente por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), por causa de uma vigília convocada pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) em frente ao condomínio onde ele cumpre prisão domiciliar.

O ministro também afirmou que a tornozeleira eletrônica que Bolsonaro usa desde julho deste ano foi violada no início da madrugada. Moraes diz que este seria um indício de que o ex-presidente poderia fugir, aproveitando o que seria uma movimentação diante do condomínio em que ele vive, e pedir asilo em uma embaixada.

O ex-ministro José Dirceu (PT), que foi preso no mensalão e na operação Lava Jato, afirmou que a prisão significa "um recomeço para o Brasil". "O chefe da tentativa do golpe está preso", escreveu, nas redes sociais.

A prisão preventiva ainda não é o cumprimento da pena de 27 anos e três meses por tentativa de golpe de Estado, que ainda está pendente de julgamento dos recursos pelo STF.

O deputado federal Túlio Gadelha (Rede-PE) ironizou a atuação dos filhos e lembrou que Bolsonaro estava em prisão domiciliar por descumprir medidas cautelares em um processo aberto para investigar a atuação do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) nos Estados Unidos, que atuou por sanções contra o Brasil para pressionar contra o julgamento.

"Eduardo e o Flávio não perdem tempo quando é pra complicar ainda mais a vida de Jair: um garantiu a tornozeleira eletrônica, o outro garantiu a prisão preventiva. Isso é o que dá usar a fé das pessoas pra fazer política", afirmou Gadelha no X (antigo Twitter).

O líder do governo Lula (PT) na Câmara, deputado José Guimarães (CE), declarou que o país vive "um momento histórico". "Quem atacou a democracia vai pagar por isso!".

A líder do PSOL na Câmara, deputada Talíria Petrone (RJ), afirmou que foi acordada com um "alarme diferente" neste sábado, com a notícia de que Bolsonaro foi preso. "O Brasil sorri. GRANDE DIA", escreveu.

