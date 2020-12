Ala do Congresso defende nome de Mauro Campbell para o STF

Nascido em Manaus, o ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Mauro Campbell é um dos cotados por aliados do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), para disputar uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF) em julho do próximo ano.

Isso porque uma mobilização no Congresso defende que a vaga seja ocupada por um magistrado da região Norte. Alcolumbre é um forte defensor da iniciativa. De acordo com a Folha de S. Paulo, o parlamentar teria afirmado a Bolsonaro que gostaria de ver a região representada na corte.

Campbell, de 57 anos, chegou ao STJ em 2008, após ter sido procurador-geral de Justiça do Amazonas por três vezes. O ministro foi o primeiro representante da região Norte no tribunal.

O magistrado foi cotado para todas as vagas abertas para o STF desde 2015.

Até hoje, o único ministro do STF nascido na região foi o paraense Menezes Direito. Nomeado por Lula, atuou de 2007 até 2009, quando faleceu. O ministro Dias Toffoli ocupou a cadeira deixada por Direito.