Advogado de Lula é ameaçado e ofendido em banheiro de aeroporto; veja vídeo

Zanin não respondeu as ofensas e deixou o local. A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), segundo a Folha de S.Paulo, vai pedir abertura de inquérito para identificar o agressor.

O advogado Cristiano Zanin, reconhecido como defensor do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, principalmente nos processos da Lava Jato, foi alvo de ofensas e ameaças por um homem ainda não identificado, nesta quarta-feira (11), enquanto estava escovando os dentes no banheiro do aeroporto de Brasília. Um vídeo do momento foi gravado pelo próprio homem que proferiu xingamentos contra o advogado.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.