Vídeo: Cabo da PM suspeito de matar sargento em briga é liberado após depoimento em Manaus

Manaus/AM - O cabo da PM Jean Nascimento, suspeito de ter matado o terceiro sargento da Polícia Militar do Amazonas, Tiago Jorge de Jesus Melo na madrugada desta quarta-feira (29), no bairro Petrópolis, zona Sul, foi liberado da delegacia após prestar depoimento nesta tarde. Cabo da PM suspeito de matar sargento em briga é liberado após prestar depoimento em Manaus pic.twitter.com/v69DEGUmGB — Portal do Holanda (@portaldoholanda) December 29, 2021 Jean se apresentou espontaneamente na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. De acordo com a Polícia Civil, mais informações não podem ser repassadas no momento para não atrapalhar os trabalhos policiais. Sobre o caso O terceiro sargento da PM Tiago Jorge e a esposa Rafaela, que também é PM, chegavam na residência deles, por volta das 01h30, e ao tentar abrir o portão da vila e não conseguir, Tiago pulou o portão e acabou amassando o carro de outro morador do local. Uma mulher avisou o proprietário do veículo e começou uma discussão generalizada.

