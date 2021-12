Suspeito de matar sargento em discussão é afastado da Polícia do Amazonas

Manaus/AM - A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas informou que o policial Jean Nascimento, foi afastado de suas funções na Secretaria Executiva-Adjunta de Operações (Seaop), nesta quarta-feira (29), após ter conhecimento sobre um possível envolvimento dele na morte do sargento Tiago Jorge de Jesus Melo, que era lotado na 3ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom). A Corregedoria-Geral do sistema, informou ainda, que tão logo seja notificada formalmente sobre o ocorrido, abrirá um processo administrativo para apuração dos fatos. No início da tarde, Jean esteve na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) prestando esclarecimentos. O crime aconteceu na madrugada desta quarta-feira (29), no bairro de Petrópolis, na Zona Sul.

