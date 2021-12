Homem que estava desaparecido é encontrado morto dentro de carro no Amazonas

Diego Ramos que estava desaparecido desde domingo (26) foi encontrado morto dentro de um carro, modelo Siena, estacionado na frente do Hospital Regional de Tabatinga. O encontro do cadáver aconteceu há dois dias, sendo identificado pela família nesta quarta-feira (29). De acordo com informações da polícia do município, Diego desapareceu após sair de casa para comprar bebidas. Testemunhas relataram que o carro estava estacionado no hospital desde a madrugada de domingo, e só foi encontrado após funcionários da unidade sentirem o mal cheiro do corpo em decomposição. Agentes do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), removeram o cadáver e o encaminharam para o necrotério da unidade de saúde. A causa da morte deve ser confirmada por meio de exame de necrópsia.

