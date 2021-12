Com farda da Amazonas Energia, homem atira em idoso em rua de Manaus

Manaus/AM - Luiz Carlos de Souza, de 62 anos, foi baleado na manhã desta quarta-feira (29), por um homem que estava vestido com a farda da Amazonas Energia. O atentado aconteceu por volta das 11h45, na rua Santos Dumont, no bairro Santo Agostinho, na zona oeste. A Polícia Militar informou que testemunhas viram o momento em que uma motocicleta de cor preta, conduzida por um homem com uniforme da Amazonas Energia, acompanhado de uma mulher, vestida com uma calça jeans e camisa branca, atiraram na vítima. A motivação do crime ainda é desconhecida. A vítima recebeu os primeiros socorros pela equipe do Samu e depois foi encaminhada ao Hospital 28 de Agosto. A Amazonas Energia ainda não sabe se o atirador era um funcionário ou uma pessoa qualquer vestida com a roupa da empresa.

