Homem é preso com 10 kg de drogas em casa em Manaus

Manaus/AM- Rômulo Mancine Cunha Ribeiro, 21, foi preso na tarde desta quarta-feira (29), com 10 kg de drogas em uma casa na rua Natal, no bairro Mauazinho, na zona Leste de Manaus. Segundo informações da polícia, um denunciante acionou uma viatura com a localização do suspeito. No local, a polícia encontrou 10 tabletes de maconha, do tipo skunk, totalizando 10 kg do entorpecente. Rômulo foi detido e encaminhado a uma delegacia. De acordo com a polícia, a droga é oriunda de Japurá e tinha destino para o Estado de Rondônia. O homem confessou que estaria guardando os entorpecentes. Rômulo foi autuado por tráfico de drogas.

