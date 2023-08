Trio é preso com drogas e mais de R$ 11 mil no Amazonas

Manaus/AM - Donizete Moraes de Souza, Joabe Prestes Mendonça e Rogério Moraes de Souza, foram presos nesta terça-feira (01) drogas e com R$ 11.750. As prisões ocorreram no município de Humaitá, no interior do Amazonas.

De acordo com o delegado Torquato Mozer, titular da unidade policial, a operação ocorreu com intuito de apurar uma denúncia a respeito do tráfico de drogas na rua Professora Josefina, bairro Divino Pranto. Inicialmente, os policiais civis avistaram Joabe, que fugiu ao perceber a presença das autoridades.

“Ao fugir, ele deixou cair uma quantia de drogas, que foi apreendida pela equipe. Em seguida, fomos em busca do indivíduo e o localizamos na residência de Rogério, que era utilizada para a comercialização dos entorpecentes, onde também encontramos Donizete”, disse o delegado.

Conforme o titular, com os demais foram apreendidas porções de maconha, oxi e cocaína, além de R$ 11.750 em espécie, proveniente do tráfico de drogas praticado pelos suspeitos e oito aparelhos celulares.

Donizete, Joabe e Rogério responderão por tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido e ficarão à disposição da Justiça.