Em 24 horas, doze pessoas são presas no Amazonas

Manaus/AM - Entre a manhã de terça-feira (1º) e as primeiras horas desta quarta-feira (02), 12 pessoas foram presas durante ações da Polícia Militar do Amazonas (PMAM). As prisões foram efetuadas em Manaus (nos bairros Petrópolis, São José Operário, Tarumã, Alvorada, Parque Dez, Redenção e Morro da Liberdade) e no município de São Sebastião do Uatumã, no interior do Amazonas.

A maioria das prisões foi efetuada por suspeita de envolvimento em crimes de porte ilegal de arma de fogo, roubo e tráfico de drogas. Ao todo, as equipes policiais tiraram de circulação duas armas de fogo, 55 munições e cerca de 110 porções de entorpecentes.

Capital

No bairro Tarumã, zona oeste de Manaus, policiais militares da 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) prenderam um homem, de 42 anos, por tráfico de drogas. Com o suspeito foram encontradas 65 porções de oxi e R$ 44,25 em espécie. O suspeito foi levado para o 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

No bairro Alvorada, zona Centro-Sul, policiais militares da 10ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) prenderam um homem, de 20 anos, pelo crime de tráfico de drogas. Com o suspeito foram encontrados 20 trouxinhas de maconha e um aparelho celular. O homem foi encaminhado ao 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Interior

No município de São Sebastião do Uatumã, policiais militares prenderam quatro homens, não identificados, pelo crime de tráfico de drogas.

Durante a ação, os policiais apreenderam com os suspeitos 45 trouxinhas de pasta base de cocaína, 25g de maconha, quatro cordões e um celular.

Os suspeitos foram conduzidos à polícia judiciária.