Corpo de jovem esquartejado é encontrado sem vísceras em lixeiras de Manaus

Manaus/AM - O corpo de um jovem identificado apenas como Gabriel, de 22 anos, foi encontrado esquartejado, sem o dedo e sem as vísceras, na noite desta quarta-feira (02). Partes do corpo foram encontradas espalhadas em lixeiras, na rua Fragata, bairro Petrópolis, na zona Sul de Manaus.

As buscas pela vítima começaram depois que a polícia recebeu denúncia anônima informando que o corpo do jovem estaria no local. Os Policiais Militares da Companhia Independente de Policiamento com Cães (CIPCães), com a ajuda da cadela 'Fiona', encontraram um dedo e as roupas que a vítima estava usando.

Durante as buscas, foram encontrados partes do corpo de Gabriel espalhados em lixeiras da área. Além disso, ele também teve as vísceras arrancadas.

Conforme informações da polícia, a vítima pode ter sido assassinada junto com Miriam Marinho da Silva, 28 anos, encontrada morta com dois tiros na manhã de hoje, no campo Suplazão, no bairro Petrópolis.

O crime deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).