Manaus/AM - Dois dos três suspeitos de envolvimento na morte da pequena Lohanny Remígio Nascimento, de apenas 8 anos, foram flagrados por câmeras do Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, após o crime, que ocorreu na madrugada deste domingo (14), por volta das 5h, na rua Joaquim Páscoa, bairro Tancredo Neves, zona leste de Manaus.

De acordo com a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), um dos suspeitos estava ferido no pescoço e, junto com os comparsas, teria procurado atendimento médico, mas desistiu e fugiu da unidade de saúde.

De acordo com o delegado Charles Araújo, titular da DEHS, não ocasião do crime, a vítima estava em sua casa, com a irmã, mãe e padrasto, momento em que ouviram gritos vindos da rua, sendo assim, o padrasto saiu para ver o que estava acontecendo e se deparou com um indivíduo sendo linchado por populares. Os populares contaram que estavam reunidos na casa de uma vizinha, quando três indivíduos, tentaram lhes roubar.

Suspeitos de matarem criança de 8 anos fogem de hospital em Manaus; vídeo https://t.co/r6CmEiZ9iP pic.twitter.com/cOhELm1kFj — PORTAL DO HOLANDA VÍDEOS (@tvholanda) March 15, 2021

Ainda na noite deste domingo, um homem foi executado a tiros no bairro Jorge Teixeira, zona Leste da cidade. Com ele, havia um bilhete escrito “Morri porque matei uma criança”. A polícia acredita que ele também estaria envolvido na morte de Lohanny.

A Polícia Civil pede ajuda da população para identificar e localizar os envolvidos neste crime. Quem tiver informações pode entrar em contato pelo WhatsApp da DEHS (92) 98421-5336, ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). O nome do informante será mantido em sigilo.