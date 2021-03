Polícia apreende quase uma tonelada de drogas em município do Amazonas

De acordo com o 6°Grupamento de Polícia Militar do município, foram encontrados 431 tabletes que estavam separados em 17 sacos de fibras, pesando 920 quilos de entorpecentes. A apreensão ocorreu após denúncia anônima, mas ao chegar no local informado, a polícia não encontrou ninguém.

Manaus/AM - Quase uma tonelada de drogas, do tipo Skank, foi apreendida neste domingo (14), na Ilha de Anavilhanas, em Novo Airão, interior do Amazonas.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.