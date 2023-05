Suspeito de trocar tiros em mercadinho morre em hospital de Manaus

De acordo com o coronel da PM, Márcio Leite, o crime teria sido motivado por vingança e tinha como alvo um funcionário do mercadinho. “Segundo o criminoso que foi baleado e preso, eles teriam ido ao local para assassinar um dos elementos que teria matado o seu tio, o elemento que está foragido e nós estamos na busca. Chegando ao local, o cidadão percebeu a presença dos dois, sacou a arma e começou a efetuar vários disparos contra esses elementos, sendo que veio a atingir os dois e mais o senhor de idade que estava passando lá”, explicou.

Já o envolvido no tiroteio, identificado como Denis, foi socorrido após levar um tiro na barriga e já foi encaminhado para uma delegacia. Com ele, a polícia encontrou uma pistola taurus G2C com 02 carregadores.

Manaus/AM - Um homem, ainda não identificado, suspeito de participar de uma troca de tiros, nesta quinta-feira (4), em um mercadinho da Rua Belford Roxo, no bairro Valparaíso, na zona leste de Manaus, morreu no Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio após ser baleado.

