Suspeita de aplicar golpes com vendas de casa e terrenos é presa em Manaus

Manaus/AM - Daiane Ferreira de Souza, de 39 anos, foi presa nesta quinta-feira (4). Ela é investigada por aplicar diversos golpes de estelionato em Manaus, além de associação criminosa e uso de documento falso. A prisão ocorreu na avenida Jornalista Umberto Calderaro Filho, bairro São Francisco, zona sul da capital.

De acordo com o delegado Joaci Dias, titular do 18° Distrito Integrado de Polícia (DIP), durante as investigações verificou-se que Daiane era integrante de um grupo criminoso envolvido em venda de casas e terrenos, que não lhe pertenciam.

“Ela foi presa dentro de um cartório da cidade, com identidade falsa, e assinando a venda de um terreno no valor de R$ 20 mil, do qual ela não era proprietária”, explicou o delegado.

Ainda conforme a autoridade policial, a mulher também já havia sido investigada anteriormente, por ter se passado por enfermeira e alugar um imóvel e vendê-lo um mês depois, quando recebeu um valor de R$ 35 mil da vítima.

Procedimentos

Daiane foi autuada em flagrante por estelionato tentado, associação criminosa e uso de documento falso e ficará à disposição da Justiça.