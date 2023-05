Funcionários de mercadinho são detidos após tiroteio com 3 feridos em Manaus

Manaus/AM - A polícia deteve nesta quinta-feira (4), dois funcionários de um mercadinho que deram fuga a outro colaborador envolvido em um tiroteio que deixou três feridos na manhã de hoje no bairro Valparaíso, na zona leste.

De acordo com o coronel da PM, Márcio Leite, os homens ainda teriam se negado a entregar imagens das câmeras de segurança do estabelecimento que filmaram todo o confronto.

“Nós estamos conduzindo os funcionários do mercadinho porque eles não quiseram colaborar com os trabalhos da equipe policial. Solicitamos as imagens do circuito interno para que prosseguissemos com a diligência, estávamos em situação de flagrante, e eles dificultaram essa ação e favoreceu a fuga do outro elemento que trabalhava no local”, explica.

Além disso, o coronel afirma que após o tiroteio, duas armas usadas na ação sumiram da cena do crime. Alguns minutos depois, uma delas reapareceu misteriosamente, mas uma segue desaparecida.

“Duas armas sumiram do local, apareceu agora uma, está faltando outra arma que foi utilizada na cena do crime. Já foi confirmado que três pessoas estavam armadas e realizaram diversos disparos, um fugiu”, destaca.

O tiroteio ocorreu quando uma dupla de criminosos foi até um mercadinho na rua Belford Roxo, para executar um funcionário que teria matado o tio de um deles.

O que eles não esperavam é que o alvo estivesse armado e reagisse a ação. Durante o confronto entre o trio, um idoso que passava pela rua foi atingido por uma bala perdida.

Os dois pistoleiros também foram baleados e o funcionário do mercadinho conseguiu fugir com a ajuda de colegas. Ele está sendo procurado pela polícia, que acredita que o homem possa estar ferido.