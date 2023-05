Tiroteio em mercadinho termina com três feridos e um foragido em Manaus

O homem que era o alvo dos criminosos fugiu mas já está sendo procurado pela polícia. A suspeita é que ele também esteja ferido. A Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros (DEHS) vai assumir as investigações sobre o caso e apurar de que arma partiu o tiro que atingiu o idoso que passava no local.

Uma das vítimas é um idoso identificado apenas como "Rômulo" que estava passando pelo local no momento do tiroteio. Um dos envolvidos , que também foi ferido, está preso e outro foi levado em estado grave para o Hospital João Lúcio.

Manaus/AM - Ao menos três pessoas ficaram feridas durante um confronto entre criminosos ocorrido no fim da manhã desta quinta-feira (4), em um mercadinho na rua Belford Roxo, no bairro Valparaíso, na zona leste.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.