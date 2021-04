Suspeito de roubo de moto é preso após vítima rastrear veículo em Manaus

Manaus/AM - Um homem de 24 anos foi preso e um adolescente de 16 anos foi apreendido, nesta terça-feira (06), no bairro Zumbi dos Palmares, zona leste de Manaus. Eles são suspeitos de envolvimento em roubo de veículos.

A prisão ocorreu depois que policiais foram informados sobre rastreamento da motocicleta Honda Titan 150, de cor vermelha, placa OXM4114, com restrição de roubo, na localização da rua Montserrat, no mesmo bairro. No local, além de localizar o veículo, a polícia ainda encontrou outras duas motos, uma Honda Titan 150 branca, com o chassi aparentemente adulterado; e uma Honda Pop 100, com o chassi cortado, ambas sem as suas placas de identificação.

Um dos suspeitos disse que havia mais uma motocicleta na casa de sua mãe. A equipe deslocou até a rua Maurício Lopes, e conseguiram recuperar mais uma Honda Cargo.

A dupla, juntamente com as motocicletas, foi levada à Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos, para os devidos procedimentos legais.