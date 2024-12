Suspeito de estuprar de menina de 5 anos tem braços e perna quebrados em Manaus

Manaus/AM - Um homem foi brutalmente espancado suspeito de ter abusado sexualmente de uma criança de 5 anos, na Rua Roxinol, bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus. O crime ocorreu na mesma de kitnets onde suspeito e vítima moravam. O caso aconteceu nesta terça-feira (3).

De acordo com informações preliminares, os envolvidos moravam no segundo andar do imóvel, e no momento em que a mãe da criança a procurou para ir ao supermercado, viu a filha saindo do quarto do suspeito.

Apavorada, ela chamou os vizinhos, que se uniram e começaram a espancar o homem. Ele teve braços e uma perna quebrados.

Vizinhos relataram que o homem já era conhecido por abordar crianças da região, oferecendo dinheiro em troca de toques impróprios.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foi acionado e levou o homem para um hospital. O estado de saúde dele é considerado grave.

O caso deve ser registrado na Delegacia Especializada em Proteção à Crianças e ao Adolescente (Depca).