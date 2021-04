Quase 100 pessoas são detidas durante feriadão da Páscoa em Manaus

Na zona sul, bairro Centro, três homens, com idade entre 20 e 29 anos, foram presos por tráfico de entorpecentes, na rua Quintino Bocaiuva. Com o trio, os policiais militares da 27ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) apreenderam 121 pinos e porções de cocaína, maconha e oxi. O caso foi registrado na tarde da última sexta-feira (02/04).

Os crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e roubo motivaram a maioria das prisões. Todas as seis zonas de Manaus registraram prisões e apreensões no feriadão.

No período, também foram tirados de circulação 690 porções de drogas, 12 armas de fogo, 25 munições, além de R$ 1.252 em espécie oriundos de atividades ilícitas. A Polícia Militar também localizou 15 veículos que estavam com restrição de roubo e furto.

Manaus/AM - Durante o feriado da páscoa, em Manaus, a Polícia Militar prendeu 92 adultos e apreendeu sete adolescentes envolvidos em ocorrências criminais, conforme registro no Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp). As prisões ocorreram durante patrulhamento das equipes policiais entre a quinta-feira (1º) e as primeiras horas da manhã desta segunda-feira (05).

