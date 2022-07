Pousada de luxo em Presidente Figueiredo é alvo de operação

Manaus/AM – Uma pousada de luxo em Presidente Figueiredo foi confiscada durante operação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Amazonas e do Paraná.

Os mandados judiciais foram cumpridos na última terça-feira (5). A operação intitulada ‘Taregas’ tem como objetivo combater a sonegação de impostos.

Segundo as investigações, um empresário usava uma empresa de fachada e tinha apoio de um outro empresário que era usado como laranja.

Parte desse dinheiro foi usado para comprar e reformar uma pousada em Presidente Figueiredo. O mandado de busca e apreensão foi cumprido na casa dos empresários, em Curitiba.

Mais de R$ 300 mil em espécie foram apreendidos, além de US$ 2.369 e € 500. Durante as buscas, parte do dinheiro foi encontrado no suporte de luz de um banheiro.

O empresário já havia sido preso em 2020 e 2021, mas foi liberado após decisão da Justiça.