Em áudio, filho de homem incendiado em Japurá diz que pai não era pirata e foi morto por engano

Para a família, os homens foram confundidos e pagaram com a vida por algo que não fizeram. Nessa quinta-feira (7), uma tropa de reforço com policias militares e civis deve chegar a Japurá para investigar o caso e identificar as pessoas que participaram do linchamento e do ataque à delegacia da cidade.

“Eles não são piratas, vocês não sabem de nada, tacaram fogo no meu pai. Ele estava apenas levando gasolina para o garimpo, meu pai estava querendo apenas dinheiro para sustentar a família dele e vocês fazem isso com ele. Ele não era pirata e mataram ele.”

Em áudios enviados a um grupo de WhatsApp, o filho do homem que foi morto a tiros e teve o corpo queimado no meio da rua, diz que o pai nunca foi pirata de rio e que tinha ido à cidade apenas comprar combustível para levar para o garimpo onde trabalhava.

Manaus/AM – Os assassinatos brutais de dois homens ocorridos nessa terça-feira (6), no porto do município de Japurá revoltou familiares das vítimas que alegam que elas eram inocentes.

