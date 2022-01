Polícia procura por comparsa de ‘Loira do Face’ em Manaus

Manaus/AM - Kennedy Alfaia da Costa, de 26 anos, está sendo procurado pela polícia, suspeito de envolvimento no homicídio de Alan Pinto da Silva em junho deste ano, no bairro Jorge Teixeira, zona leste. O suspeito é apontado como comparsa de Aline Fontoura da Silva, a “Loira do Face”, presa nesta segunda-feira (24).

Além do homicídio, a dupla é acusada ainda pelos crimes de roubo e latrocínio tentado, segundo informou o delegado Ricardo Cunha, titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) em coletiva de imprensa.

“Na ocasião do crime, Kennedy e Aline estavam em uma motocicleta, aproximaram-se da vítima e efetuaram vários disparos de arma de fogo contra Alan, que não resistiu aos ferimentos e foi a óbito. A motivação do delito seria uma possível desavença”, disse o delegado.

As pessoas que souberem do paradeiro do suspeito devem ligar para o número (92) 98118-9535, da DEHS, ou para o 181, disque-denúncia da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).