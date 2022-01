Carro e pertences de empresária assaltada no Vieiralves são encontrados na casa de suspeito em Manaus

Manaus/AM- O carro e os pertences da empresária Lu Cordeiro, levados durante um assalto em frente à loja da vítima no conjunto Vieiralves, foram encontrados na casa do suspeito, Renan Loreçio Bárbara, de 35 anos. O homem foi preso nesta terça-feira (25).

Câmeras de monitoramento ajudaram a localizar o suspeito, através de um segundo carro que foi usado no assalto: “Levantamos que um veículo tinha dado apoio ao crime, após a identificação da placa do carro identificamos alguns endereços que esse veículo de apoio poderia estar, num desses endereços ficamos esperando para ver se o carro chegava no local”, disse o delegado da DERFV, Rafael Solibeman.

O carro rastreado pertence à mãe do Renan, que foi abordada pela polícia quando chegava em casa, na zona Oeste de Manaus. De acordo com o delegado, a mulher afirmou que não imaginava que o filho tinha cometido um crime e disse que Renan pediu para guardar o veículo da empresária na garagem, sem saber que o mesmo era roubado. A mulher colaborou com as informações, já Renan dificultou a apuração da equipe policial.

O suspeito usou o carro da mãe para cometer o crime e até simulou que estaria armado para render a vítima. Ele teve apoio de um comparsa, que teria conduzido o carro na fuga, e segue sendo procurado. A dupla usou a placa de um outro veículo, de modelo Celta, o que configura crime de adulteração de sinal identificador.

Conforme o delegado Solibeman, o suspeito apresentou nervosismo ao ser questionado pela polícia e logo foi identificado como autor do roubo pelas características físicas. Os documentos pessoais, bolsas e o carro da empresária foram encontrados na casa dele durante revista, e as roupas usadas por ele no crime também foram encontradas.

Ainda conforme o delegado, Renan teria registro de advogado, que consta como cancelado na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).