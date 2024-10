Polícia procura dupla que ajudou em assalto em posto de combustíveis em Manaus

Manaus/AM - A polícia divulgou as imagens de Erik Endrio Coelho de Freitas e de outro suspeito conhecido como “Infecto”, procurados por participarem de arrastões e de um assalto em um posto de combustíveis na zona norte de Manaus.

Segundo a polícia, a dupla teria agido com apoio de dois comparsas, sendo Antônio Wellington e um adolescente presos nesta quarta-feira (16). Conforme o delegado Alon Jeferson, titular do 6° DIP, a ação criminosa começou no domingo (13), quando três indivíduos armados abordaram uma vítima no bairro Santo Antônio, zona oeste, e a obrigaram a solicitar uma corrida via aplicativo de transporte para eles.

“Os homens planejaram o assalto ao posto de combustível, fizeram a primeira vítima e a obrigaram a chamar um carro de aplicativo usando o celular dela. O motorista foi liberado depois no bairro Tarumã, enquanto os criminosos esconderam o carro em uma área de mata para dar sequência às empreitadas criminosas”, explicou o delegado.

Ainda segundo a autoridade policial, por volta das 4h da segunda-feira (14), os três infratores chamaram Antônio Wellington para dirigir o carro. Por volta das 6h, eles realizaram diversos arrastões em paradas de ônibus, roubando sete aparelhos celulares, carteiras e bolsas.

“Após os arrastões, decidiram assaltar um posto de combustível na avenida Noel Nutels, bairro Cidade Nova. Do local, levaram R$ 1.500 em espécie.” contou Jeferson. Durante as investigações, a polícia conseguiu recuperar o veículo, localizar o adolescente e Antônio Wellington Andrade da Silva no bairro Redenção, zona centro-oeste.

Quem tiver informações sobre o paradeiro de Erik Endrio Coelho de Freitas e do outro autor conhecido como “Infecto” que entre em contato pelo número 181 da SSP-AM.