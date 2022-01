Polícia procura 21 criminosos durante operação em áreas vermelhas de Manaus

Manaus/AM - Agentes da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), continuam em bairros da Zona Norte de Manaus, onde cumprem 21 mandados de prisão contra criminosos de alta periculosidade na manhã desta quinta-feira (20). A Operação Cidade Mais Segura mira um grupo de pessoas com mandados de prisão em aberto, que respondem por crimes de tráfico de drogas, roubo e homicídio. Os nomes dos alvos não foram revelados a fim de não comprometer o andamento da operação. Cerca de 70 agentes das forças de segurança, entre policiais civis e militares, estão envolvidos na ação, além do apoio de 30 viaturas. A ação acontece desde as primeiras horas do dia, várias pessoas já foram presas e encaminhadas à delegacia.

Veja também Operação cumpre mandados de prisão contra traficantes e homicidas em Manaus

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.