Morre policial baleado em troca de tiros com criminosos em Manaus

Manaus/AM – O cabo da Polícia Militar Silva Junior morreu no hospital na manhã desta quinta-feira (20). O PM estava internado desde o dia 2 de janeiro após ser atingido com um tiro no bairro Jorge Teixeira, zona Leste.

No dia do crime, Silva Junior e mais um militar estavam patrulhamento na rua Anador quando foram surpreendidos com disparos de criminosos do local. O PM foi atingido na virilha.

Na troca de tiros um dos suspeitos Vander Luis Nunes Fernandes, de 30 anos, foi baleado e morreu no Pronto Socorro Platão Araújo na madrugada do dia 3 de janeiro. Um adolescente de 17 anos também foi atingido e morreu no dia 5 de janeiro.

O cabo era lotado na 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).