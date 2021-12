Polícia pede ajuda para prender criminoso que realiza arrastões em Manaus

Quem tiver informações acerca da localização do indivíduo deve entrar em contato pelo número (92) 99962-2300, o disque-denúncia do 25° DIP, ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). “A identidade do noticiante será preservada”, garantiu.

“Contamos com o apoio da população na divulgação das imagens em que esse indivíduo aparece, e caso ele seja reconhecido, as denúncias podem ser realizadas por nossos canais oficiais, para que ele seja localizado e preso”, destacou o delegado.

