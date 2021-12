Mãe aplicou mata-leão em homem que invadiu casa e tentou estuprar criança em Manaus

O pai entrou no carro e perseguiu o suspeito até outra rua com a mulher. A mãe da menina agarrou o criminoso, aplicou um mata-leão e posteriormente populares, revoltados ao saberem da tentativa de estupro, o espancaram.

“Quando ela gritou, eu imediatamente pulei da cama, quando eu abri a porta ele já vinha saindo desesperado pelo corredor e eu me atraquei com ele”, relata a mãe.

Manaus/AM - Uma criança de 10 anos quase foi estuprada ao ter a casa invadida por um homem na madrugada desta terça-feira (14), no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste. A mãe da criança lutou com o criminoso e chegou a aplicar um golpe conhecido como mata-leão nele.

