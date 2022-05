PM prende 15 pessoas e apreende 12 armas no Amazonas

Um homem de 70 anos foi preso pelo crime de tráfico de drogas no município de Eirunepé. Com ele, os policiais do município apreenderam 218 porções de oxi e material para embalo. O homem foi levado para a delegacia da cidade.

Com ele, foram apreendidas 128 porções de entorpecentes, entre cocaína e maconha, e um revólver calibre 38 com duas munições. O homem foi conduzido ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Manaus/AM - Quinze pessoas foram presas na últimas 24 horas pela Polícia Militar em Manaus e no interior do Amazonas. Crimes como porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas motivaram a maioria das prisões.

