Pai é preso após estuprar e engravidar menina de 12 anos em Manaus

Conforme a delegada, em março deste ano, uma funcionária do abrigo e a adolescente de 12 anos buscaram a DEPCA para relatar o estupro. "A princípio a menina, que é venezuelana, disse que teria sido abusada por um brasileiro, mas não sabia dizer quem. Foi solicitado o aborto e o genitor dela autorizou. A mesma só contou que tinha sido estuprada pelo pai quando ficou sozinha com uma assistente de saúde após realizar o procedimento cirúrgico", disse a delegada.

De acordo com a titular da Delegacia Especializada em Proteção a Criança e ao Adolescente (DEPCA), delegada Joyce Coelho, a vítima estava com cerca de 20 semanas de gestação quando realizou o aborto previsto em lei.

