Operação Impacto: polícia prende grupo com drogas e dinheiro em Manaus

Manaus/AM - As Forças de Segurança do Amazonas deflagraram, nas primeiras horas desta sexta-feira (1°), a Operação Impacto e prenderam quatro pessoas, apreenderam drogas e dinheiro, no bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus.

Os presos foram identificados como Adenilson Pinheiro Cordeiro, 24; Lucas Smith da Silva Santos, 21; e Wendel Becte Costa da Silva, 25. Eles estavam em posse de 676 porções trouxinhas; uma balança de precisão e materiais para o preparo de drogas, e responderão por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Na quinta-feira (30), Ronaldo Telheria da Silva, 46, também foi alvo de cumprimento de mandado de prisão preventiva.

O delegado-geral adjunto da PC-AM, Guilherme Torres, destacou que o intuito da ação foi cumprir 24 mandados de busca e apreensão para reprimir os crimes de tráfico de drogas e homicídios.

“A operação, coordenada pelo Denarc, teve por objetivo coletar materialidade de crimes relacionados às organizações criminosas, em especial ao tráfico de drogas. Boa parte do bairro Jorge Teixeira foi ocupado pela Polícia Civil e Militar”, falou.

De acordo com o delegado Rodrigo Torres, diretor do Denarc, a operação foi desencadeada a partir de um monitoramento do Departamento, que verificou que o comércio de drogas é intenso naquele bairro, e tem envolvimento direto com mortes ocorridas na região.

“A operação também teve como objetivo levar mais segurança aos moradores do bairro Jorge Teixeira. As Forças de Segurança do Estado estão sempre atentas às atitudes ilícitas para que indivíduos de alta periculosidade sejam retirados de circulação”, disse.