Oito motos e onze carros roubados são recuperados pela PM em Manaus

Manaus/AM - Dezenove veículos roubados foram recuperados nesse fim senama em ações distintas das equipes policiais da Força Tática e das 1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 9ª e 22ª Companhias Interativas Comunitárias (Cicoms).

Em uma das ações, no domingo (17), por volta das 18h40, policiais militares da 1ª Cicom recuperaram um veículo modelo Volkswagen Voyage TL MB S, de cor branca e placa PHC-6J50, após abordagem na avenida Tefé, no bairro Praça 14, zona sul.

A certa altura, os policiais entraram em confronto com os quatro ocupantes, que surpreenderam a equipe com disparos de armas de fogo.

Na ação, foram detidos dois indivíduos em posse de um revólver calibre .38 e um simulacro de pistola. Os policiais consultaram a placa e constataram que o veículo possuía restrição de roubo.



Os infratores foram presos e conduzidos ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), juntamente com o material apreendido e o carro recuperado.