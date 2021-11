Mulher morta dentro de casa em Manaus estava grávida de 8 meses

A vítima teve a casa invadida por criminosos na noite desta sexta-feira (26), na rua Rio Piorini, no bairro Lago Azul, zona norte de Manaus. Além dela, Tayde Ramon de Souza Picanço, de 27 anos, também morreu com diversos tiros à queima-roupa. A mãe dele, identificada como Michele Cristina Moreira de Souza, de 47 anos, foi baleada e levada para o hospital, no entanto, o estado de saúde dela não foi divulgado.

Manaus/AM - Samanta Silva Amute, de 18 anos, executada dentro de casa com tiros na cabeça estava grávida de 8 meses. De acordo com a polícia, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para tentar salvar o bebê, mas não teria sido possível devido à gravidade dos ferimentos causados pela quantidade de tiros que a atingiram.

