À queima-roupa, casal é executado dentro de casa em Manaus

Segundo a Polícia Militar, o casal foi executado dentro de casa com tiros à queima-roupa estava por três homens que teriam invadido o local. Tayde teve o corpo crivado de balas e Samanta foi atingida com tiros na cabeça. A mãe de Tayde estava no momento do crime e foi baleada na perna. Ela foi socorrida, entretanto, o estado de saúde dela não foi divulgado. Os suspeitos fugiram do local após o crime.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.