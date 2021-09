Mulher executada com 12 tiros na cabeça em Manaus era uma das sequestradas na zona Norte

Cerca de 2 horas depois, Pérola foi jogada de um carro e executada com 12 tiros na cabeça. O crime foi filmado pelo pistoleiro e divulgado na internet. A outra mulher sequestrada e as duas crianças, que ainda não foram identificadas, não foram encontradas até o momento.

A mãe de Thiago confirmou no Instituto Médico Legal (IML) que Pérola estava grávida de 2 meses. Thiago foi executado junto com Vitor Patrick Frota Maia, 21, em uma kitnet por volta das 20h, na ocasião Pérola, uma outra mulher e duas crianças foram sequestradas.

Manaus/AM - A mulher executada com 12 tiros na cabeça na noite dessa sexta-feira (24) no bairro Mutirão era uma das sequestradas do bairro Monte das Oliveiras, zona Leste de Manaus. A mulher foi identificada apenas como Pérola e era esposa de Thiago da Costa dos Santos.

