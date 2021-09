Dupla assassinada em kitnet de Manaus é identificada

Um vídeo circulou nas redes sociais e mostra o momento em que a mulher é morta com, pelo menos, 12 tiros na cabeça. As outras vítimas ainda não foram localizadas pela polícia. O caso segue sendo investigado.

Segundo informações repassadas para a polícia, quatro ocupantes de um carro modelo Ônix, de cor branca, pararam na frente da vila, e invadiram o local. Eles foram até a kitinet e mataram a sangue frio as vítimas, e ao fugirem do local, levaram duas mulheres e duas crianças. Uma das mulheres levada pelos suspeitos estava grávida e foi encontrada morta minutos depois, no bairro Mutirão, na mesma zona da cidade.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.