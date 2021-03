Mulher é presa suspeita de matar marido com facada após briga em Manaus

De acordo com a polícia, o casal teria tido uma discussão quando a mulher se armou com uma faca e desferiu um golpe no pescoço do homem. A polícia não soube dizer o motivo da briga entre o casal.

Manaus/AM - Um homem identificado por Messias Cruz da Silva, 30 anos, foi morto com uma facada no pescoço, supostamente desferida pela sua companheira de 33 anos, após uma discussão na noite de domingo (14), dentro da casa em que eles moravam, na rua Mario Mota, Compensa 2, zona Norte de Manaus.

