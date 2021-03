Jovem é morto com duas facadas no peito em avenida de Manaus

De acordo com a polícia, a vítima foi encontrada agonizando na rua próximo ao Supermercado Vitória, foi socorrida por um ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada ao Hospital João Lúcio, onde não resistiu e morreu.

Manaus/AM - Everton Silva Santos, 20, foi morto com duas facadas no peito, na manhã desta segunda-feira (15), na avenida Autaz Mirim, Zona Leste de Manaus.

