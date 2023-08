MP vai denunciar casal que deixou criança vegetando após tortura em Manaus

A atualização foi dada pelo advogado da família, Candido Neto, nesta quarta-feira (30), em uma publicação nas redes sociais. “O processo foi encaminhado para a vara do tribunal do júri”, explicou. “O Ministério Público Estadual entendeu que os fatos em apuração não devem ser tipificados como maus-tratos e sim, homicídio tentado e tortura”, diz a publicação.

Manaus/AM - O pai e a madrasta do menino Davi Lucas, que sofreu sequelas neurológicas após ser vítima de maus-tratos, podem responder por tentativa de homicídio e tortura. O crime aconteceu em junho de 2022 após a criança dar entrada no Hospital e Pronto-Socorro Joãozinho já em estado de coma.

