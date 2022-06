Polícia investiga se menino de 4 anos foi agredido antes de entrar em coma, em Manaus

A delegada Joyce Coelho, titular da Depca, informou que foi instaurado um Inquérito Policial (IP), a fim de apurar as circunstâncias do fato, e que no momento, outras informações não podem ser repassadas.

Manaus/AM - A Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) está investigando se o menino de 4 anos, que entrou em coma após dar entrada com vários hematomas, no Hospital e Pronto Socorro da Criança da Zona Oeste, foi agredido.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.